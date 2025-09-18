Голанд побив рекорд ван Ністелроя в Лізі чемпіонів

Чергове досягнення бомбардира Манчестер Сіті.

Центральний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд уразив ворота Наполі в домашньому матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Таким чином 25-річний норвежець досягнув позначки в 50 голів у найстатуснішому єврокубку. Для цього йому знадобилося 49 поєдинків.

За даними офіційного сайту УЄФА, Голанд побив рекорд Руда ван Ністелроя, який 50-ма результативними ударами відзначився в 64-х матчах.

