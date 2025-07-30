Біловар: Не повірив, що нарешті забив, але не склалося, гол скасували

Крістіан Біловар поділився своїми думками після гри з Хамруном.

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

"Завжди приємно грати «на нуль» у захисті – це результат роботи усієї команди та тренерського штабу, а не лише гравців оборони. З цим я нас усіх і вітаю.

Звісно, відчувалася, але зазначу, що коли ми грали в гостях у Хамрун Спартанс, на Мальті теж було достатньо уболівальників з України, які нас дуже добре підтримували. Хоча у Любліні ми почуваємося, як вдома, усі наші думки про те, щоб повернутися в Україну та грати єврокубкові матчі вдома.

Після підготовки на літніх зборах ми зіграли всього два матчі, вважаю, з кожним наступним поєдинком ми все більше входимо у ритм сезону і, сподіваюся, діятимемо у швидшому темпі.

Мій забитий м’яч, і чому його скасували? Особливо не святкував, бо не повірив, що нарешті забив. Богу видніше, не пощастило, напевне, поки ще не час, сподіваюся, пізніше вдасться відзначитися. Міг бути дебютний гол, але не склалося, значить, це станеться пізніше.

Звісно, це непросто, але у нас немає іншого вибору, ми готуємося до кожної гри, до кожного суперника. У нас великий склад, і сьогодні була ротація на позиціях, багато замін. Вважаю, у нас є усе, щоб ми могли спокійно грати через два дні на третій.

Чи є різниця, з ким грати у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів – Маккабі чи Пафосом? Мені здається, немає. Обидва суперники – це якісні команди, які виступають у кваліфікації Ліги чемпіонів так само як і ми, тому потрібно буде серйозно налаштовуватися на будь-яку з цих команд і плідно готуватися", — наводить слова Біловара прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Хамрун Спартанс.