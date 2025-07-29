Динамо Київ — Хамрун Спартанс 3:0 Відео голів та огляд матчу 29.07.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 29 липня 2025 року.

Київське Динамо й у другому, номінально домашньому матчі в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 завдало мальтійському Хамрун Спартанс поразки з рахунком 0:3.

У першому таймі протистояння в польському Любліні Владислав Ванат відкрив рахунок, а Володимир Бражко подвоїв перевагу "біло-синіх" трохи пізніше. Ближче до завершення другої половини поєдинку Тарас Михавко теж відзначився голом, який для цієї пари виявився останнім.

Наступний суперник Динамо Київ — Пафос або Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:1; другий відбудеться завтра, 30 липня).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Хамрун Спартанс у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Динамо Київ — Хамрун Спартанс 3:0 (загальний рахунок — 6:0)

Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 73), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Піхальонок (Яцик, 73), Шапаренко — Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаєв (Супряга, 46).

Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Б'єлічич, Політо, Камендзулі (Мікаллеф, 46) — Мбонг (Тіун, 86), Чадженович, Гарсія (Едер, 46), Міхана (Емерсон, 46) — Шимкус — Коффі (Джиле, 72).

Попередження: Вівчаренко, Тимчик — Політо.