Динамо Київ — Хамрун Спартанс. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Динамо в цій двоматчевій дуелі проти мальтійського Хамруна зробило те, що від нього й очікувало. Усе решта — спроби додати барв у й без того очевидний, у що хотілося б вірити, факт переваги нашого футболу над мальтійським, при всій повазі до останніх. Команда Олександра Шовковського зіграла пару "контрольних матчів" у контексті цілком офіційних протистоянь, як виявилось. І ми не побачили в них жодних наслідків тих геть дивних подій зразка товариських зустрічей до цього. Але лише з підвищенням ставок можна буде зрозуміти, чи не є це просто похибкою на рівень опонентів. Динамо крокує до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів — хоч тут без неприємних несподіванок для нашої країни.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 6,0. Знову воротаря Динамо залишили без належного обсягу роботи в офіційному матчі, але це вже другий "сухий" поєдинок у кваліфікації Ліги чемпіонів та новому сезоні. Наче й дрібничка, але приємно.

Олександр Караваєв — 6,5. Позиція правого захисника теж стала частиною плану щодо ротації від Шовковського, і Караваєв у підсумку відіграв змістовний, але не надто видатний матч. У захисті йому особливо суперники не дошкуляли, а в нападі від Олександра міг запам’ятатись хіба що той удар п’ятою з подачі кутового, нехай і невдалий у підсумку. Як і момент із потенційним асистом на Шапаренка, але хто б його ще віддав.

Крістіан Біловар (7,0) — Тарас Михавко (7,5) — 7,0. Гол від центрального захисника Динамо після стандарту вже стає потрохи фірмовою фішкою нового сезону. Але є одне "але": що Попов у першій грі, що Біловар у матчі-відповіді забивали з попереднім порушенням правил. І лише Михавку вдалось поставити хрест на цій згубній тенденції. Окрім цього, Тарас ще й кілька разів непогано запускав фірмові діагоналі. Під завісу матчу трохи дали слабину в боротьбі в повітрі, так, не без цього, але доля матча тоді вже була достроково вирішена.

Костянтин Вівчаренко — 6,5. Лівий захисник Динамо теж провів матч із не надто яскравим атакувальним забарвленням, а в підсумку ще й жовту картку отримав посеред другого тайму, яка навряд чи додасть йому балів у конкуренції з Дубінчаком за місце в основному складі.

Володимир Бражко — 7,5. Багато чого доведеться доводити опорному півзахиснику Динамо в цьому сезоні, і своїм голом у цій грі він трохи зменшив градус напруги. Та й загалом Бражко відзначився, нехай і не повністю позбавленою нервів, але цілком змістовною грою. Навіть чимось був схожим на найкращі зразки власного виконання. Забитий м’яч у цьому має лише допомогти.

Олександр Піхальонок — 7,0. Буяльський був травмованим перед цим матчем, а отже його місце мав посісти той, кого награвали на зборах — без варіантів. Але гравці це все ж таки різного плану якостей, тож Піхальонок звично діяв із глибини, і максимум уваги відійшов Шапаренку.

Микола Шапаренко — 8,0. А Микола тим часом видав цілком якісний матч, що після асисту із заміни наприкінці першої гри лише додає йому залікових балів на тлі дуже важкої другої частини минулого сезону. Потрохи повертається до оптимальної форми. Цього разу теж був асист.

Назар Волошин — 8,0. Вінгер Динамо може й залишатись поза межами підсумкового ігрового протоколу арбітра в контексті подій на полі, але свій внесок явно робить. Хамрун потрібно було розтягувати по флангах, і хто, як не моторний Волошин мав цим займатись. Ще непогане зміщення в центр і попередній асист на Бражка через Шапаренка треба відзначити. Пошуки заміни для Ярмоленка дедалі сповільнюються.

Владислав Ванат — 7,5. Другий матч у сезоні, і нападник Динамо знову відзначається голом. Гарний старт, нічого додати. Нехай і цього разу Хамрун і намагався щось зробити проти виникнення вільних зон для Ваната, але намагався настільки сильно, що власне захисник мальтійців і подарував гол форварду.

Владислав Кабаєв — 6,0. Там у підсумку може вийти й така історія, що ще кілька подібних невиразних матчів у виконанні лівого вінгера Динамо, і Волошин мимоволі почне розглядатись, як повноцінний гравець основного складу саме на його позиції. Якщо й сам Назар не збавлятиме оберти.

Матвій Пономаренко — 5,0. Дивно це казати в контексті форварда в грі, яка йде повністю за сценарієм його команди, але Пономаренка на полі в другому таймі, який повністю виділили йому для набуття ігрової практики, ми так і не побачили.

Владислав Супряга — 5,5. Утім, як і партнера Матвія по атаці, якого випустили після перерви освіжити лівий фланг. Лише одного разу прізвище Супряги виринуло з контексту другого тайму — коли він зачепився за відскок під час стандарту в епізоді з третім голом Динамо. Хоч щось.

Олександр Тимчик — 6,0. Караваєв під завісу гри вже трохи почав утрачати ігровий тонус, тож Шовковський вирішив освіжити фланг захисту. Грати при цьому залишалось десь 20 хвилин, тож особливих здобутків від захисника, нехай і флангового, ми не очікували побачити. Із поганого — попередження, яке для гравця основного складу може й виявитись "зайвим" у контексті наступних чотирьох ігор.

Олександр Яцик — 6,0. Те саме стосується й центрального півзахисника Динамо, який, якщо можна так сказати, шукає себе в проєкті Шовковського. Цього разу це були 20 хвилин ігрового часу. Не надто яскраві, але й приводів пожурити Яцика теж важко було знайти.

Максим Брагару — і остання заміна від Динамо вже була простою формальністю.

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