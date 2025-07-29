Динамо Київ удруге здолало Хамрун

Дуель проти мальтійців двічі завершилась з однаковим рахунком на користь команди Олександра Шовковського.

Перший матч проти мальтійського Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА для київського Динамо тиждень тому проблемним із точки зору здобуття потрібного результату не став. Перемога 3:0 на полі суперників, хоча й останній фактор уже не має такої ваги у футболі, як було раніше, дозволяла тренерському штабу "біло-синіх" проводити ротацію під час підготовки до матчу-відповіді в польському місті Люблін.

Зрештою, Олександр Шовковський цим простором для тренерської думки скористався настільки, щоб змінити понад половину футболістів стартового складу зразка тижневої давнини. Але підсумок у гри був незмінним – Динамо знову перемогло. Це просто факт, щоб не намотувати кола біля цілком прогнозованого підсумку цієї дуелі.

Інша справа — перебіг подій звітної зустрічі. Тиждень тому Хамрун спробував залякати українську команду тиском із перших хвилин. Не вийшло. Те саме колектив Джакомо Модіки хотів зробити й цього разу. Але не вийшло знову — цього разу через те, що Динамо зробило перший крок і захопило ініціативу одразу після стартового свистка.

Вочевидь, прогнозований акцент від Шовковського на швидкий гол таки мав місце. І майже вдалось виконати завдання тренера футболістам — на 12 хвилині відсвяткували удар Біловара у воротарському на завершення подачі кутового з лівого флангу від Шапаренка, але виявилось, що він був завданий рукою, а отже святкування виявилось передчасним. VAR повернувся гравців Динамо до гри за "нульового" рахунку на табло.

Утім, тиск на ворота Хамруна після цього не спадав, що в свою чергу створювало підстави для вже цілком легітимного м’яча від киян. На 28 хвилині воротар Бонелло та захисник Політо відверто наварили у власному штрафному, чим скористався Ванат з ударом у порожні ворота. На хвилі успіху Динамо й за другим голом пішло одразу, і вже за сім хвилин простріл Шапаренка з лівого флангу чужих володінь у порожні ворота замикав Бражко.

І там ще кілька м’ячів просто мали влітати у ворота Хамруна до перерви, якби Ванат та Караваєв були б більш акцентованими під час спроб завершення епізодів у чужому штрафному. Але й без того доля гри ввижалась визначеною наперед. Треба було лише дограти другий тайм цього матчу.

Ротацію виконали обидва тренери поперерві, і якщо Динамо нічого особливо й не треба було виправляти, то заміни в складі Хамруна допомогли мальтійцям зіграти більш агресивно в атаці. Але не настільки, щоб забезпечити Нещерета роботою, бо всі найбільш гострі удари гостей у площину не йшли. А от Михавко під завісу гри з правого флангу штрафного на завершення розіграшу кутового від Шапаренка таки влучив у дальній кут, чим підсумував цю, не без проблем, але цілком успішну дуель для команди Шовковського.

Наступний суперник київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА визначиться в пари Пафос – Маккабі Тель-Авів уже завтра, як і мальтійського Хамруна, який гратиме проти того, хто програє в тому матчі на шляху до Ліги Європи.— Хамрун Спартанс 3:0 (перший матч – 3:0)Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82Нещерет — Караваєв (Тимчик, 73), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Піхальонок (Яцик, 73), Шапаренко — Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаєв (Супряга, 46).Бонелло — Компрі, Б'єлічич, Політо, Камендзулі (Мікаллеф, 46) — Мбонг (Тіун, 86), Чадженович, Гарсія (Едер, 46), Міхана (Емерсон, 46) — Шимкус — Коффі (Джиле, 72).Попередження: Вівчаренко, Тимчик — Політо