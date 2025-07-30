Михавко: Це мрія та велика честь забивати за Динамо Київ

Захисник Динамо прокоментував другу перемогу над Хамруном.

Київське Динамо напередодні в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА обіграло мальтійський Хамрун.

Динамо Київ — Хамрун Спартанс 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри центральний захисник "біло-синіх" Тарас Михавко поділився враженнями про виступ власної команди.

"Звичайно, приємно вигравати. Тим паче, не пропускаючи в двох матчах. Але, звичайно, є над чим працювати, тому що в наступному раунді буде набагато сильніший суперник. Ми це знаємо та будемо готуватись.

Зараз, можливо, ще не готові на 100%, як кажуть, тому що лише після зборів. Але йдемо до цього та будемо працювати, щоб вийти до основного етапу Ліги чемпіонів. Це наша, можна сказати, мета, ми будемо до неї йти.

Задоволені, що не пропустили. Добре зіграли. Були, звичайно, такі мікромоменти, які хотілося би виправити, і будемо працювати, щоб не припускатися таких помилок. Десь, можливо, давали суперникам трохи більше простору після того, як рахунок став 3:0.

Можливо, результат вплинув на те, що гра стала трохи повільнішою. І наприкінці, можливо, вже розслабилися. Але, ще раз повторюся, коли виходимо на поле, будь-якого суперника ми хочемо перемагати та приносити очки як Динамо в клубний рейтинг, так і до таблиці коефіцієнтів. Це дуже важливо.

Звичайно, ми скучили за вболівальниками. Підтримка, якою б вона не була, вона є, скільки б людей не було, ми відчуваємо цю підтримку. Для нас вона відіграє велику роль, ми чуємо вболівальників, скільки б їх не було. Все одно, ми їм дуже вдячні за підтримку.

І, звичайно, хотілося би подякувати Збройним силам України, які захищають нас та дають нам можливість грати на євроарені. Низький уклін їм за те, що вони роблять, захищають нас. І будемо все робити для того, щоб радувати всю Україну та вболівальників Динамо, щоб вийти до Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті України завоювати знову чемпіонство.

І, звичайно, приємно забивати. Тим паче за такий клуб, як Динамо Київ. Це мрія та велика честь забивати за Динамо. Але якби не забив, головне, що команда виграла. Решта — немає різниці.

Починаючи від завтрашнього дня будемо готуватись до початку УПЛ, тому що через, можна сказати, два дні ми вже виїжджаємо до Рівного. Немає часу розслаблятись. Тому зараз на нас чекає важливий період, і ми це розуміємо. Будемо докладати максимум зусиль, щоб досягти результату.

Хто буде наступним суперником? Не знаю. Хто буде сильнішим, із тим і будемо грати. Але без різниці — незалежно від суперника, ми будемо виходити та робити те, що повинні: вигравати та проходити до наступного раунду. Тому чекаємо, який суперник буде. Зараз готуємось до чемпіонату України. Дуже важливий матч, стартуємо на внутрішній арені, готуємось до нього", — заявив український виконавець.

Наступний суперник київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА визначиться в пари Пафос – Маккабі Тель-Авів.