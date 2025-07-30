Шовковський: На початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні

Спеціаліст розповів, який відрізок матчу-відповіді проти Хамрун Спартанс залишив його незадоволеним.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами після другого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Динамо Київ — Хамрун Спартанс 3:0 Відео голів та огляд матчу 29.07.2025

"Біло-сині" впевнено вибили мальтійський клуб (загальний рахунок — 6:0) із турніру, націлившись на майбутню зустріч із переможцем пари Пафос — Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:1; другий відбудеться сьогодні, 30 липня).

"Вітаю усіх уболівальників з перемогою. Дійсно, з урахуванням результату першого матчу й того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, подивилися на зв'язки та інші поєднання.

Безумовно, першим таймом я був задоволений, а у другому ми трохи збавили оберти. Власне, на початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Тож цим відрізком я залишився не задоволений. Та й взагалі ми домовлялися якраз про те, щоб не пригальмовувати та далі працювати у тому ж режимі, що й у першому таймі, але нам це не вдалося. Будемо розбиратися, чому так сталося.

Найголовніше — що ми вирішили перше завдання і йдемо далі.

Якого суперника хотів б отримати в наступній стадії? Не ставив собі такого питання. З будь-яким суперником у наступному раунді грати буде складніше. Завтра ми обов'язково подивимося матч-відповідь, який відбудеться між цими командами та будемо готуватися до наступної гри, пильніше розглядаючи нашого майбутнього суперника.

Чи плануємо провести в польському Любліні й основний етап єврокубка? Давайте не будемо заглядати далеко уперед, але, наскільки я знаю, ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Нам достатньо переїздів та інших логістичних моментів, пов'язаних з тим, що ми граємо не на домашньому стадіоні, а на виїзді", — цитує Шовковського офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, "біло-сині" гарантували собі участь в основному етапі єврокубків.