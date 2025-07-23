Матч-відповідь Динамо — Хамрун обслуговуватиме бригада арбітрів з Данії

23 липня 2025

Якоб Сундберг, ФК Динамо Київ

Поєдинок пройде 29 липня.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо і мальтійським Хамруном Спартанс обслуговуватиме данська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Якоб Сундберг, якому допомагатимуть Віктор Скітте та Джеспер Дахль. Резервним рефері призначено Лассе Лабела Граагаарда.

За систему ВАР відповідатиме Якоб Кехлет, а його помозником призначено Йонаса Хансена.

Раніше 35-річний данець не зустрічався з українськими клубами, проте працював на двох матчах молодіжних збірних України проти Нідерландів U-19 (0:1) та Сербії U-17 (0:1) – обидві зустрічі відбулися у 2024 році.

Нагадаємо, матч-відповідь Динамо Київ — Хамрун Спартанс відбудеться у вівторок, 29 липня, о 21:00. У першій грі кияни обіграли мальтійців із рахунком 3:0.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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