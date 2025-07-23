Хамрун Спартанс — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо відкрило єврокубковий та й узагалі сезон-2025/26 із перемоги, із чим ми можемо команду Олександра Шовковського виключно привітати. Бо перш за все — це очки до загальної скарбнички країни, і також важливий шаг для чинного чемпіона на шляху до наступного раунду. Чи минула перша гра проти Хамруна без проблем для киян? Очевидно, що ні. Бо навіть на початку зустрічі було достатньо моментів, де Динамо пройшло по лезу. Але вирівняло становище, після чого різниця в класі дала про себе знати. І в підсумку — перемога. Те, за чим і приїхали на Мальту.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Гіберніанс (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 6,5. Воротар Динамо провів "сухий" єврокубковий поєдинок. А міг би й не провести, якби Михавко не підстрахував на самому початку гри. Але в площину володінь Нещерета суперники так і не спромоглись завдати жодного удару в підсумку, тож вийшов такий собі матч у плані активності для голкіпера. Ногами доводилось працювати значно більше.

Олександр Тимчик — 7,0. Загалом гарна робота від обох флангових захисників, але якщо Тимчика праворуч почали активно залучати від середини першого тайму й далі, то його партнер на протилежному боці поля потрапляв до кадру частіше.

Денис Попов (6,5) — Тарас Михавко (6,5) — 6,5. Чи отримав серйозні виклики центр оборони Динамо в цій грі? Напевно, що ні. Та й звідки ці виклики мали надходити, якщо від нападника Хамруна Коффі м’яч відскакував, як від дерев’яного? При цьому Попов навіть м’яч у ворота суперників спромігся спрямувати під час стандарту й дотепно відсвяткувати, але VAR знайшов офсайд. Що ж до Михавка, то його радіокеровані передачі за спини захисникам партнери постійно ігнорували.

Владислав Дубінчак — 7,5. Своїми прострілами лівий захисник Динамо неодноразово заганяв суперників у скрутне становище, і якби партнери їх реалізовували, то й ціни б цим передачам не було. Але, як здалось, почав утрачати тонус Дубінчак лише в заключній фазі поєдинку, тож його вплив на гру все одно був помітним.

Микола Михайленко — 7,0. Якщо забігати наперед у стратегію цього сезону, то вибити такого Михайленка з опорної зони в стартовому складі Бражку буде неймовірно складно. Спокій, упевненість, бажання йти боротись про суперників, які при цьому "чистою" грою точно не відзначаються. І Михайленко при цьому майже кожен такий епізод залишав за собою.

Олександр Піхальонок — 7,0. Цього разу півзахисника вирішили використати в глибині поля, що з його здібностями віддати першу тонку передачу є цілком слушним. І це працювало на користь — Піхальонок подекуди успішно, подекуди — не дуже, постійно шукав Ваната чи того ж Буяльського у вільних зонах, і це дозволяло загострювати ситуацію біля чужого штрафного. Зрештою, і до голів також призводило.

Віталій Буяльський — 8,0. Капітана Динамо тренерський штаб на зборах намагався обережно заміщувати тим самим Піхальонком в окремих матчах, але коли справ дійшла до офіційної гри, то все було, можна сказати, класично. І Буяльський був теж класичним — робив різницю своїми майстерними передачами, і якби зарахували гол Попова, то це було б 1+2 — у робочому тонусі півзахисник.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Бігати під +33 °C — ще те "задоволення", а коли гравець перебуває у поважному футбольному віці, як Ярмоленко, то це вже схоже більше на знущання над організмом. Але Андрій витримав майже 70 хвилин за таких умов, і навіть мав один дуже непоганий гольовий момент на початку другого тайму, який залишив без гідного завершення. Важкий початок останнього року у професійному футболі в якості гравця.

Владислав Ванат — 7,5. Нападник Динамо мав момент у першому таймі — забив. Потім мав ще, і навіть не один, але забити вже не зміг. Однак своїми відкриваннями з глибини Ванат добряче розтягував і без того не надто надійний захист Хамруна, тож вільний простір у партнерів під час гольових епізодів — і його здобуток теж.

Владислав Кабаєв — 6,0. Черговий єврокубковий матч лівий вінгер Динамо навряд чи зможе занести собі до активу. Про перебування Кабаєва на полі ми вперше по-справжньому згадали перед настанням перерви, коли він завершив гарний простріл Дубінчака ударом у воротаря з кількох метрів. Після цього був черговий тривалий період затишшя та боротьби проти захисників, які явно не шкодували гравців Динамо в цій грі, а потім і заміна на 79 хвилині.

Назар Волошин — 8,0. Ефективна заміна — це завжди добре. Тим паче в контексті Волошина, якому в цьому сезоні треба давати відповідь на питання, чи потребує клуб пошуку нової заміни для, без перебільшення, легендарного Ярмоленка. І вже в першій грі Назар зробив гол + асист. Причому у випадку із забитим м’ячем атакував ворота не з "рідного" флангу, а асистував узагалі в центральній зоні контратаки.

Микола Шапаренко — 7,0. Майже пів години ігрового часу за участі півзахисника Динамо можна розглядати з різних боків. Хтось пригадає змарнований відмінний гольовий шанс та спробує знайти навіть у гольовому пасі на Волошина переважаючий акцент удару. А хтось відзначить той факт, що в парі з тим самим Волошиним Микола був одним із головних а́кторів на полі під завісу гри. Очікували побачити його взагалі в стартовому складі, але те вилучення в товариській грі проти Осієка, судячи з усього, усе переграло.

Матвій Пономаренко, Володимир Бражко — обом у цьому сезоні доведеться багато чого доводити як собі, так і партнерам, так і тренерському штабу й уболівальникам. І якщо Пономаренко тільки починає робити перші кроки в "дорослому" футболі, то Бражко вже їх зробив стільки, що час робити якісь висновки. Явно не за 15 хвилин матчу проти Хамруна доведеться підбивати підсумки, але все ж таки було, про що поговорити. Форвард постійно ліз у боротьбу, а от опорник одного разу так не допрацював на фланзі, що ледь не пропустили непотрібний м’яч.

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