Стрічка новин

22:00

Динамо Київ упевнено переграло Хамрун

19:04

Піхальонок зіграє з перших хвилин проти Хамруна

09:46

Динамо дозаявило трьох молодих гравців на Лігу чемпіонів

09:00

Хамрун — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.07.2025

07:59

Тренер Хамруна: За всієї поваги до Динамо Київ, ми не починаємо з поразки

23:23

Буяльський: Знаємо, що Хамрун добре обороняється та вибігає у контратаки

23:00

Шовковський: Офіційні матчі повертаються — готуємось серйозно, недооцінки Хамруна не буде

19:00

Балакін працюватиме на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

15:00

Гендиректор Хамруна: Для нас зіграти з Динамо — вже мрія

13:17

Став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів