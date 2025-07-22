Динамо Київ упевнено переграло Хамрун
22 липня 2025
Команда Олександра Шовковського здолала мальтійського суперника на його полі.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3
Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2
Хамрун Спартанс: Бонелло — Політо (Ель-Фаніс, 37), Белічич, Компрі (Мікаллеф, 87), Камендзулі (Адранья, 87) — Мбонг, Чадженович, Емерсон, Едер (Тіун, 73) — Шимкус — Коффі (Шеррі, 73).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльський (Бражко, 79), Кабаєв (Пономаренко, 79) — Ванат.
Попередження: Б'єлічич, Шимкус, Едер — Ванат
Джерело:
Офіційний сайт УЄФА