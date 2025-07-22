Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.07.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 22 липня 2025 року.

Київське Динамо в рамках першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 на виїзді розібралося з Хамрун Спартанс.

Гості відкрили рахунок зусиллями Владислава Ваната в першому таймі протистояння, а подвоїти свою перевагу зуміли вже в другій половині, коли ворота господарів поля уразив Віталій Буяльський. Крапку в поєдинку в компенсований час поставив Назар Волошин.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 липня. Нагадаємо, що переможець цієї пари в наступному раунді протистоятиме Пафосу або Маккабі Тель-Авів, тоді як ті, хто зазнає невдач, зустрінуться в Лізі Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хамрун Спартанс — Динамо Київ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3

Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2

Хамрун Спартанс: Бонелло — Політо (Ель-Фаніс, 37), Белічич, Компрі (Мікаллеф, 87), Камендзулі (Адранья, 87) — Мбонг, Чадженович, Емерсон, Едер (Тіун, 73) — Шимкус — Коффі (Шеррі, 73).

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльський (Бражко, 79), Кабаєв (Пономаренко, 79) — Ванат.

Попередження: Б'єлічич, Шимкус, Едер — Ванат