Шовковський — після перемоги над Хамрун Спартанс: Не хочемо торкатися теми суддівства, але є багато питань

Керманич Динамо Київ узяв участь у пресконференції.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.07.2025

"Біло-сині" на виїзді розібралися з мальтійським суперником. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 липня.

"Насамперед вітаю уболівальників з важливою перемогою у першій офіційній грі. Були непрості погодні умови, навіть зараз температура +29 градусів. Ми виграли з рахунком 3:0, але, вважаю, мали забивати набагато більше. Стільки нереалізованих моментів, безумовно, не додають оптимізму, хоча добре, що ми їх взагалі створюємо. Нам потрібно ще багато працювати над їх реалізацією та виконанням.

У цілому, розуміли, за допомогою чого буде грати наш суперник. Коли побачили їхній склад, стало ясно, що вони діятимуть за однією схемою, а потім перебудуються, що вони й зробили ще у першому таймі. Ще раз вітаю усіх з перемогою, дякую гравцям. За таких умов було непросто, але ми зробили перший крок, а ще одна гра попереду.

Незарахований гол? Якщо я правильно зрозумів, він [головний арбітр] сказав, що перебуваючи у положенні "поза грою", Микола Михайленко зробив блок, який вплинув на дії гравців, тому цей м'яч не було зараховано. Ми не хочемо торкатися теми суддівства, але, на мою думку, є багато питань з нашого боку.

Атмосфера на стадіоні? Завжди приємно, коли тебе підтримують, у якому куточку Земної кулі ти б не знаходився, це завжди додає сил. Але, чесно кажучи, коли триває матч, я не звертаю на це уваги, адже постійно перебуваю всередині гри. Після поєдинку ми подякували уболівальникам, які прийшли нас підтримати, це було дуже приємно, ми граємо для них. Також хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість дарувати позитивні емоції нашим людям та нашій країні у цей непростий час", — цитує Шовковського офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, що переможець цієї пари в наступному раунді протистоятиме Пафосу або Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:1), тоді як ті, хто зазнають невдач, зустрінуться в Лізі Європи.