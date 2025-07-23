Волошин: Матч-відповідь проти Хамруна починатиметься за рахунку 0:0

Форвард Динамо прокоментував перемогу над Хамруном.

Київське Динамо напередодні обіграло мальтійський Хамрун у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник Назар Волошин, на рахунку якого гол та гольовий пас, прокоментував виступ власної команди.

"Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені.

Цей результат є підсумком передсезонної підготовки. Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали — це дало плоди й ми перемогли.

У першу чергу, я виходив на поле допомогти команді, грати вперед, намагатись забити чи віддати гольову передачу. Удалося і те, і те, тож дуже задоволений. Як і гол, асист для мене також позитивна дія.

Під час гольової передачі Буяльський віддавав пас мені за спину, але трохи не вийшло. М'яч довго йшов до мене, я почекав та віддав йому пас у відповідь на хід. Він прийняв та забив — от і все.

А з голом — то потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло.

Тепер будемо почуватись більш упевнено, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатись знову перемогти.

Дуже приємно, коли наші вболівальники підтримують нас навіть у такій екзотичній країні, як Мальта. Їхня підтримка дуже мотивує нас. Чесно кажучи, я точно не очікував, що буде стільки наших уболівальників сьогодні", — заявив український виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 29 липня.