ПСЖ під загрозою покарання від УЄФА через поведінку фанатів у фіналі Ліги чемпіонів

Французькому клубу загрожують дисциплінарні санкції за масовий вихід уболівальників на поле та використання піротехніки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочне офіційне розслідування щодо поведінки вболівальників Парі Сен-Жермен після фінального матчу Ліги чемпіонів, який відбувся в Мюнхені. У вирішальному поєдинку турніру ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0.

Як повідомляє французьке видання L’Equipe, кілька сотень фанатів французької команди після фінального свистка прорвалися крізь охорону і вибігли на поле стадіону Альянц Арена. Попри масовість події, інцидент пройшов без сутичок і насильства.

Окрім цього, проти клубу можуть бути висунуті дисциплінарні звинувачення через використання димових шашок, а також за банер, вивішений ультрасами, з політичним закликом зупинити геноцид у Газі.

Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.