ПСЖ під загрозою покарання від УЄФА через поведінку фанатів у фіналі Ліги чемпіонів

01 червня 2025

Фото з відкритих джерел

Французькому клубу загрожують дисциплінарні санкції за масовий вихід уболівальників на поле та використання піротехніки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочне офіційне розслідування щодо поведінки вболівальників Парі Сен-Жермен після фінального матчу Ліги чемпіонів, який відбувся в Мюнхені. У вирішальному поєдинку турніру ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0.

Як повідомляє французьке видання L’Equipe, кілька сотень фанатів французької команди після фінального свистка прорвалися крізь охорону і вибігли на поле стадіону Альянц Арена. Попри масовість події, інцидент пройшов без сутичок і насильства.

Окрім цього, проти клубу можуть бути висунуті дисциплінарні звинувачення через використання димових шашок, а також за банер, вивішений ультрасами, з політичним закликом зупинити геноцид у Газі.

Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: L'Equipe

команди
статті на тему:
nasser al-khelaifi, getty images 01 червня 2025 Президент ПСЖ: Багато хто в нас не вірив, але ми довели, що можемо перемагати
ПСЖ, getty images 01 червня 2025 ПСЖ оформив квадрупл
ПСЖ, getty images 01 червня 2025 ПСЖ став першим європейським учасником Клубного чемпіонату світу 2029