Дуе — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2024/25

Дубль і асист нападника допоміг ПСЖ розтрощити Інтер у фіналі плей-оф турніру.

Технічна група спостерігачів УЄФА визначилася з найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт організації.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу 31.05.2025

Індивідуальну нагороду отримав правий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе. У 16-ти поєдинках (742 хвилини) уже завершеного розіграшу найстатуснішого єврокубка 19-річний француз відзначився п'ятьма голами й п'ятьма асистами.

За даними УЄФА, гравець подолав дистанцію в 91.2 км, тоді як його максимальна швидкість становила 33.83 км/год.

Нагадаємо, що Дуе став найкращим гравцем фінального матчу ЛЧ проти Інтера, записавши на свій рахунок два результативних удари та один асист.