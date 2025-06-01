Дембеле — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2024/25

01 червня 2025

Усман Дембеле, uefa.com

На рахунку нападника ПСЖ 14 результативних дій у 15-ти матчах турніру.

Технічна група спостерігачів УЄФА визначилася з найкращим гравцем Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт організації.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу 31.05.2025

Індивідуальну нагороду отримав правий вінгер ПСЖ Усман Дембеле. У 15-ти матчах (1163 хвилини) уже завершеного розіграшу найстатуснішого єврокубка 28-річний француз відзначився вісьмома голами й шістьма асистами.

В УЄФА додали, що гравець подолав дистанцію в 126.11 км, а його максимальна швидкість становила 33.92 км/год.

Зазначимо, що вчора, 31 травня, Дембеле записав на свій рахунок дві гольові передачі у фінальному поєдинку ЛЧ з Інтером.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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