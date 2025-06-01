Дембеле — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2024/25

Технічна група спостерігачів УЄФА визначилася з найкращим гравцем Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт організації.
ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу 31.05.2025
Індивідуальну нагороду отримав правий вінгер ПСЖ Усман Дембеле. У 15-ти матчах (1163 хвилини) уже завершеного розіграшу найстатуснішого єврокубка 28-річний француз відзначився вісьмома голами й шістьма асистами.
В УЄФА додали, що гравець подолав дистанцію в 126.11 км, а його максимальна швидкість становила 33.92 км/год.
Зазначимо, що вчора, 31 травня, Дембеле записав на свій рахунок дві гольові передачі у фінальному поєдинку ЛЧ з Інтером.