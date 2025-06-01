Стрічка новин

18:39

Дембеле — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2024/25

16:46

ПСЖ під загрозою покарання від УЄФА через поведінку фанатів у фіналі Ліги чемпіонів

14:50

Президент ПСЖ: Багато хто в нас не вірив, але ми довели, що можемо перемагати

14:27

Ван Бастен і ван дер Ваарт розкритикували шоу Linkin Park перед фіналом Ліги чемпіонів

13:27

Лаутаро — після розгромної поразки від ПСЖ: Я пишаюся командою, тренером та клубом

12:32

Хакімі: Луїс Енріке заслуговує на цю перемогу більше, аніж будь-хто інший

12:21

Рафінья та Гірассі — найкращі бомбардири Ліги чемпіонів сезону-2024/25

11:50

Зоммер — про розгром у фіналі Ліги чемпіонів: 0:5 — це занадто жорстоко

11:40

Маркіньйос: Дванадцять років труднощів та страждань нарешті окупилися

11:26

Ачербі: ПСЖ заблокував Інтер ментально і фізично