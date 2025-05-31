Дуе став рекордсменом, оформивши "1+1" у фіналі Ліги чемпіонів

Рекорд від юного француза.

Атакуючий півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе взяв участь у двох голах у фіналі Ліги чемпіонів з Інтером вже до 20-ї хвилини.

На 12-й хвилині француз асистував Ашрафу Хакімі, а на 20-й відзначився самостійно – 2:0.

Дуе, таким чином, став лише шостим гравцем в історії з голом і асистом у фіналі Ліги чемпіонів, а також наймолодшим з усіх, кому це вдавалося. Зірці парижан зараз 19 років і 362 дні.

В цілому в активі Дезіре Дуе чотири забиті м'ячі і п'ять гольових передач в нинішньому розіграші найпрестижнішого єврокубка.

Гра ПСЖ — Інтер почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.