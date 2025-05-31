Дуе — шостий автор дубля у фіналі Ліги чемпіонів у 21 столітті

Атакуючий півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе здобуває статус суперзірки на очах усього світу.
19-річний футболіст двічі відзначився у фіналі Ліги чемпіонів з міланським Інтером, а також асистував Ашрафу Хакімі.
За інформацією Squawka, француз став лише шостим гравцем, який оформив дубль у фіналі найпрестижнішого єврокубка в 21 столітті, після Ернана Креспо, Філіппо Індзагі, Дієго Міліто, Кріштіану Роналду і Гарета Бейла.
Примітно також, що Дуе – наймолодший автор цього досягнення в сучасній історії.
Гра ПСЖ — Інтер почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.