Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Дубль та асист у вирішальний момент.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв міланський Інтер у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри організатори турнірну традиційно назвали найкращого гравця цієї зустрічі.

Ним став автор двох забитих м’ячів та гольової передачі в цій зустрічі — 19-річний нападник Дезіре Дуе.

Також на рахунку юнака залишились три удари по воротах (один точний), 19 успішних передач із 26, три з яких виявились ключовими, один точний навіс та дві створені гольові нагоди для партнерів.

У захисті Дуе відпрацював на три відбирання із семи спроб, виграв одну дуель у повітрі, 11 разів утратив м’яч, двічі сфолив та заробив на собі одне порушення правил.

Також на рахунку Дезіре одне перехоплення, одне відбирання м’яча та одна невдала спроба протистояти дриблінгу суперників.

Нагадаємо, що француз через свій дубль став рекордсменом фіналів Ліги чемпіонів.