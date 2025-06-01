Лаутаро — після розгромної поразки від ПСЖ: Я пишаюся командою, тренером та клубом

Аргентинець розчарований.

Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував розгромну поразку від ПСЖ (0:5) у фіналі Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського нападника офіційний сайт УЄФА.

"Ми не змогли нічого зробити з того, до чого готувалися напередодні фіналу. Вітаю ПСЖ, вони не припустилися помилок і заслужено перемогли.

Я пишаюся командою, тренером та клубом. Ми провели чудовий сезон, хоч і не виграли жодного трофея. Тепер нам треба піднятися і встати на ноги. Ми віддали боротьбі всі сили. Всі розчаровані, але я відчуваю гордість за цю команду", — сказав Лаутаро.

У Лізі чемпіонів сезону-2024/25 Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 14 матчів, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.