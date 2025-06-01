Барелла: Єдиний спосіб повернутись на найвищий рівень — це працювати

Півзахисник Інтера прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер поступився французькому Парі Сен-Жермен у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "нерадзуррі" Ніколо Барелла прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні нам не вистачило всього. Нам шкода, тому що фінал — це завжди кінець певного шляху. Але я все одно пишаюсь цією командою, яка в останні роки тримала гарний темп у всіх змаганнях. Шкода, і тому в цей момент важко підібрати слова. Ми спробуємо закатати рукава і повернутись сильнішими.

Говорити за кілька днів про цей матч буде легше, бо є певні ситуації в грі, які дуже швидко змінюються за дуже короткий час. Після другого гола суперників, наприклад, міг бути кутовий для нас, а замість цього вони забили на контратаці.

У другому таймі ми перенесли центр власної рівноваги вперед, знаючи, що будемо ризикувати, і ПСЖ зумів використати всі свої якості на повну.

Ми завжди повертались від поразок і ми завжди намагались підвестись на ноги після найбільш жорстких падінь. Сьогодні був великий удар по нам, але єдиний спосіб повернутись на найвищий рівень — це працювати.

Утома у фіналі не може бути виправданням, а найбільше розчарування полягає в тому, що вони, здається, хотіли перемогти більше нашого. У нас були такі матчі, як проти Баварії та Барселони, де серце було важливішим за тактику, але сьогодні все було навпаки.

У другому таймі ми намагались підняти темп і пресингувати їх вище, але якщо ти залишаєш половину поля їм позаду себе, то шанси для суперників з'являються самі по собі. І вони скористались ними всіма", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що для поразка міланського Інтера стала рекордною для історії фіналів Ліги чемпіонів.