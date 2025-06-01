ПСЖ — друга французька команда, яка здобула трофей Ліги чемпіонів

Парижани мають пишатися своєю командою.

Французький ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів розщепив на молекули міланський Інтер (5:0) та вперше в історії клубу здобув перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Парі Сен-Жермен став лише другим французьким клубом в історії, якому вдалося здобути "вухастий" трофей.

Першим це зробив Олімпік Марсель в далекому 1993-у році. Тоді "олімпійці" під керівництвом бельгійського фахівця Раймона Гуталса мінімально здолали великий Мілан Фабіо Капелло із рахунком 1:0. Цікаво, що Марсель здобув свою перемогу також у німецькому Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розгромом Інтера встановив рекорд з найбільшої різниці м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів.