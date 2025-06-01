Луїс Енріке: Інтер дав дітям чудовий урок

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв міланський Інтер у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Найбільшим занепокоєнням цього тижня було те, чи зможе появ команда впоратись із хвилюванням, тому що був занадто великий тиск, і я намагався знизити його, щоб мої гравці могли грати в хороший футбол.

Ми дуже добре провели весь тиждень тренувань, намагаючись знайти той стан, який дозволив би нам бути на своєму рівні. Команда була винятковою. Я думаю, що це диво, що ми чинили тиск на команду рівня Інтера.

Зазвичай у фіналах буває таке, що команда починає грати в поганий футбол. Інтер — дуже хороша команда, але ми також чудово спрацювали в обороні, починаючи з Дембеле, якого я хочу відзначити окремо сьогодні.

І ще нам дуже пощастило з голами. У нас сьогодні були і моменти, і голи. Я думаю, що це чудова гра, про яку можна говорити більш детально, я повинен переглянути її ще раз.

Сам факт того, що ми можемо бути у фіналі — це дуже особливий момент. Інтер провів чудовий сезон. І в нашому випадку це важливо. Того дня, коли я провів свою першу прес-конференцію, ще гіршою французькою, аніж та, якою я говорю зараз, я сказав, що моя мета як тренера — вигравати важливі трофеї. Єдиним важливим трофеєм, якого не вистачало ПСЖ, була Ліга чемпіонів.

Приємно, коли ти можеш зробити щасливими людей, яких ти навіть не знаєш. Команда відображає те, якими є вболівальники, які ніколи не припиняють нас підтримувати, незалежно від результату. Я дуже щасливий.

Мбаппе? Ми пішли на цей трансфер для того, щоб спробувати новий шлях без Кіліана, який хотів перейти до Реала Мадрид, разом із тим залучивши гравців найвищого рівня, щоб команда росла, і ті, хто прийшов, змусили команду зробити стрибок у якості.

Дуже зворушливо, очевидно, було побачити цей банер із моєю донькою на трибунах. Мені не потрібно вигравати Лігу чемпіонів, щоб пам'ятати свою доньку. Моя дочка завжди присутня поруч, підтримує наше сім'ю. Я відчуваю її особливо, коли ми програємо.

Це про те, щоб зосередитись на всьому хорошому, що наша дочка дала нам разом із нами. І витягувати позитив з негативу. Це менталітет, який є у мене і моєї сім'ї. Мені не потрібно вигравати трофей, щоб відчувати свою доньку.

Моя дочка завжди була зі мною відтоді, як вона пішла на той світ, і я хочу пам'ятати все те хороше, що вона принесла в моє життя.

Тренер повинен постійно контролювати свої емоції. Ви не можете керувати гравцями або судити їх. У цьому сенсі я і мій персонал, особливо гравці, готувались до фіналу свідомо і спокійно, так що все хвилювання, яке було навколо команди, ми візьмемо з собою в Париж завтра.

Ідеться про те, щоб насолоджуватися цим і приймати те, що ти не завжди перемагаєш, ані у футболі, ані в житті. Я хотів би підкреслити, що у фіналах дуже важко.

Я хотів би неймовірно похвалити Інтер. Вони залишились на полі і з повагою чекали, поки ми святкували перемогу. І я думаю, що це чудовий урок для дітей. Ви повинні знати, як програвати. Є багато людей, які вміють тільки перемагати. Я вітаю з цим Інтер", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що для Луїса Енріке це був уже не перший требл у тренерській кар’єрі.