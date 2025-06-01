Індзагі: ПСЖ просто був кращим за Інтер

Керманич Інтера прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер поступився французькому Парі Сен-Жермен у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Я пишаюсь цими хлопцями через те, що вони зробили на цьому шляху. ПСЖ заслужив перемогу в Лізі чемпіонів сьогодні, вони просто були кращими за нас.

Ми ж натомість погано підійшли до матчу, розклеїлись та сприяли їхній перемозі, для нас це непритаманна поразка.

Цей успіх — повністю заслуга суперника, але мушу сказати, що ми не провели фінал належним чином. Проте я все одно подякував хлопцям за цей сезон, я пишаюсь тим, що є їхнім тренером. Нам шкода через цю поразку, але це не перекреслює той шлях, який ми подолали, щоб тут бути.

Сьогодні ми повинні були виступити краще, і я особисто мав краще працювати над командою. Але хлопці були дуже хороші в цьому сезоні, треба віддати належне цій команді.

У найближчі кілька днів ми зустрінемось із клубом і поговоримо. Після програного таким чином фіналу занадто багато гіркоти, щоб думати про щось інше. Керівництво було поруч із нами цього вечора і відчуває гіркоту, як і ми, але вона завжди присутня, коли ти програєш.

Ми не грали так, як ми вміємо грати з технічної точки зору, вони виходили вперед на другі м'ячі, а потім, коли ми забили перший гол, ми занадто розтягнули свою гру, і це призвело до поразки. Сьогодні ми пропустили голи, які зазвичай не пропускаємо.

Фраттезі? Він заслуговував зіграти у фіналі, але коли я вирішив випустити Залевські та Аслані, ми вже програвали в три м'ячі, і я вважав за краще не випускати його на поле", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що для поразка міланського Інтера стала рекордною для історії фіналів Ліги чемпіонів.