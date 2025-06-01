Маркіньйос: Дванадцять років труднощів та страждань нарешті окупилися

Бразилець подолав довгий шлях до тріумфу в ЛЧ.

Капітан французького ПСЖ Маркіньйос висловився після перемоги над міланським Інтером (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Цитує бразильського захисника RMC Sport.

"Це суміш радості та всіх тих емоцій, які ми пережили разом. Я страждав, але виріс із цією командою.

Я думаю про всіх гравців, які пройшли через цей клуб і яким не вдалося домогтися цього. Про мого кумира Тіаго Сілву, про Лукаса Моуру, Златана Ібрагімовича, Кавані, Ді Марію. Стільки гравців, які заслуговували на це, але не змогли. А сьогодні ми дійшли до цього моменту і веземо трофей додому.

Я думаю про всіх вболівальників, які були з нами — тих, хто на Парк-де-Пренс, і тих, хто по всьому світу. Я вас люблю, радійте разом із нами — а ми святкуватимемо тут.

Це найщасливіший день у моєму житті. Моя сім'я була поруч зі мною і ми прожили цей тріумф разом. Це була велика мета. Коли ми тільки прийшли, ніхто не вірив, що нам вдасться зайти так далеко. Дванадцять років труднощів та страждань нарешті окупилися.

Я надаю величезну цінність цьому титулу — він із нами, і ми веземо його додому. Я шалено щасливий", — сказав Маркіньйос.