Президент Інтера: Поганий вечір не перекреслює всі попередні заслуги Індзагі

Найбільша поразка в історії фіналів ЛЧ.

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився після нищівної поразки у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ (0:5). Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Це був негативний вечір, суперник перевершував нас у всьому, ми заслужили на поразку, це очевидно. Ми грали з дуже сильною командою. Я хочу подякувати вболівальникам, які приїхали сюди, але це був абсолютно негативний вечір.

Вийти у фінал було дуже складно, але ми заслужили це, перемігши такі команди, як Барселона та Баварія. Я хочу подякувати нашим гравцям і нашому тренеру, ми провели 59 матчів, і це показало, що ця команда і цей клуб заслужили вийти у фінал.

Майбутнє Індзагі? Думка анітрохи не змінилася. Ми домовилися зустрітися наступного тижня. Контракт Сімоне діє ще один рік, і за чотири роки він довів, що справляється з поставленим завданням. Потрібно віддати належне його професіоналізму. Поганий вечір не перекреслює всі попередні заслуги", — сказав Маротта.