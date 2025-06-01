Мбаппе відреагував на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів

Француз порадів за колишню команду.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував тріумф Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу

Команда Луїса Енріке розгромила у фіналі міланський Інтер – 5:0. Одразу після фінального свистка форвард "вершкових" привітав свій колишній клуб.

"Нарешті настав цей великий день. Перемога здобута в манері, що відповідає статусу клубу. Вітаю, ПСЖ!", – написав у соціальних мережах Мбаппе.

Нагадаєм, француз перейшов із ПСЖ до Реала влітку минулого року як вільний агент. Досить іронічно, що парижани здобули трофей вперше в своїй історії в першому ж сезоні після відходу суперзірки. Сам Кіліан Мбаппе, до речі, досі не вигравав цей турнір.