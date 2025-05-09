Зоммер — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

На рахунку швейцарського воротаря 14 сейвів у матчі проти Барселони.

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер був визнаний найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів за підсумками півфінальних матчів-відповідей турніру.

У матчі-відповіді проти Барселони (4:3), 36-річний швейцарець зробив 14 сейвів, чим допоміг "нерадзуррі" пройти у фінал головного єврокубка.

У боротьбі за нагороду Янн обійшов захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі, яким був найкращим у матчі проти Арсеналу (2:1).

Цього сезону Зоммер провів 46 матчів у всіх турнірах, з яких 20 на нуль при 44 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ пройде 31 травня.

Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.