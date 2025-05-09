Зоммер — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер був визнаний найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів за підсумками півфінальних матчів-відповідей турніру.
У матчі-відповіді проти Барселони (4:3), 36-річний швейцарець зробив 14 сейвів, чим допоміг "нерадзуррі" пройти у фінал головного єврокубка.
У боротьбі за нагороду Янн обійшов захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі, яким був найкращим у матчі проти Арсеналу (2:1).
Цього сезону Зоммер провів 46 матчів у всіх турнірах, з яких 20 на нуль при 44 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ пройде 31 травня.
Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.