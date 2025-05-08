Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

Збірна тижня за підсумками матчей-відповідей півфіналів турніру.

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що у команді найкращих жодного гравця лондонського Арсеналу.

Воротар: Янн Зоммер (Інтер).

Захисники: Жерар Мартін (Барселона), Франческо Ачербі (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ).

Півзахисники: Фабіан Руїс (ПСЖ), Френкі де Йонг (Барселона), Ніколо Барелла (Інтер).

Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона), Лаутаро Мартінес (Інтер).

Нагадаємо, у фіналі турніру зіграють міланський Інтер та ПСЖ, які у півфіналах вибили Барселону та Арсенал відповідно. Фінал Ліги чемпіонів пройде у Мюнхені, 31 травня.