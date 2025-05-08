Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що у команді найкращих жодного гравця лондонського Арсеналу.
Воротар: Янн Зоммер (Інтер).
Захисники: Жерар Мартін (Барселона), Франческо Ачербі (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ).
Півзахисники: Фабіан Руїс (ПСЖ), Френкі де Йонг (Барселона), Ніколо Барелла (Інтер).
Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона), Лаутаро Мартінес (Інтер).
Нагадаємо, у фіналі турніру зіграють міланський Інтер та ПСЖ, які у півфіналах вибили Барселону та Арсенал відповідно. Фінал Ліги чемпіонів пройде у Мюнхені, 31 травня.