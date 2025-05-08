Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів

08 травня 2025

Лаутаро Мартінес та Ламін Ямал, Getty Images

Збірна тижня за підсумками матчей-відповідей півфіналів турніру.

УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що у команді найкращих жодного гравця лондонського Арсеналу.

Воротар: Янн Зоммер (Інтер).

Захисники: Жерар Мартін (Барселона), Франческо Ачербі (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ).

Півзахисники: Фабіан Руїс (ПСЖ), Френкі де Йонг (Барселона), Ніколо Барелла (Інтер).

Нападники: Хвіча Кварацхелія (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона), Лаутаро Мартінес (Інтер).

Нагадаємо, у фіналі турніру зіграють міланський Інтер та ПСЖ, які у півфіналах вибили Барселону та Арсенал відповідно. Фінал Ліги чемпіонів пройде у Мюнхені, 31 травня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ачербі став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів 08 травня 2025 Ачербі став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів
Гравці Барселони, Getty Images 07 травня 2025 Барселона встановила антирекорд клубу з пропущених голів у Лізі чемпіонів
Усман Дембеле, getty images 08 травня 2025 Дембеле встановив рекорд Ліги чемпіонів
ПСЖ, Getty Images 08 травня 2025 ПСЖ вдруге дістався фіналу Ліги чемпіонів
Ашраф Хакімі, getty images 08 травня 2025 Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів