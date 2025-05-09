Шість клубів із Англії зіграють у Лізі чемпіонів в сезоні-2025/26

На даний момент лише Ліверпуль гарантував собі місце у головному єврокубковому турнірі.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів УЄФА англійську Прем'єр-лігу представлятимуть одразу шість клубів.

Раніше стало відомо, що АПЛ отримає право на п'ять найкращих команд чемпіонату у головному єврокубковому турнірі за рахунок рейтингу УЄФА.

Однак після вчорашніх півфінальних матчів Ліги Європи стало відомо, що Англію в Лізі чемпіонів-2025/26 представлятимуть шість клубів.

Нагадаємо, переможець Ліги Європи отримує путівку до основного етапу Ліги чемпіонів, а у фінал пройшли Манчестер Юнайтед і Тоттенгем, які вже давно втратили шанси потрапити до головного єврокубку через чемпіонат.

На даний момент МЮ посідає 15 місце в АПЛ, тоді як Тоттенгем йде на 16 позиції.

Також зазначимо, що поки що лише чемпіон Ліверпуль гарантував собі місце в Лізі чемпіонів. За решту місць у топ-5 АПЛ боротьбу ведуть Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Ноттінгем Форест та Астон Вілла.

Раніше повідомлялося, що Олімпіакос отримав пряму путівку до Ліги чемпіонів.