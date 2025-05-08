Дембеле встановив рекорд Ліги чемпіонів

Француз у повному порядку.

Вінгер паризького ПСЖ Усман Дембеле встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів серед французьких клубів. Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, 27-річний француз, який відзначився результативною передачею в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом (2:1), став найкращим гравцем в історії французьких клубів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи за кількістю результативних дій протягом одного сезону.

На рахунку Дембеле вісім забитих м'ячів та чотири результативні передачі (загалом 12 очок за системою гол+пас) в 14 матчах турніру сезону-2024/25.

Раніше найкращим за цим показником був колишній нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе — 11 результативних дій у сезоні-2020/21.

Цього сезону Усман Дембеле відіграв за ПСЖ 46 матчів, забив 33 голи та віддав 13 результативних передач.