Ачербі став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів

37-річний захисник Інтера увійшов в історію Ліги чемпіонів, відтіснивши Едіна Джеко з топ-4.

Центральний захисник Інтера Франческо Ачербі встановив досягнення в півфіналі Ліги чемпіонів проти Барселони (6 травня).

Італієць став третім найстаршим автором голу в півфінальних матчах турніру, коли забив у ворота каталонців у віці 37 років і два місяці.

Цей гол дозволив Ачербі потрапити у компанію легенд, адже старші за нього в півфіналах Ліги чемпіонів забивали лише Альфредо Ді Стефано (1964 рік) і Раян Гіггз. Крім того, він відтіснив свого експартнера по Інтеру Едіна Джеко, який забив у півфіналі ЛЧ у віці 37 років і одного місяця.

Дивитися відео голів та огляд матчу Інтер — Барселона ви можете на Football.ua.