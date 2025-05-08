Олімпіакос отримав пряму путівку до Ліги чемпіонів

Грецька команда з українцем у складі отримала бонус від чемпіонства у Суперлізі.

Грецький Олімпіакос отримав пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на сезон-2025/26. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Переможець чемпіонату Греції повернеться до головного єврокубкового турніру після п'ятирічної перерви, оскільки ПСЖ вибив Арсенал і вийшов у фінал турніру напередодні, 7 травня.

"Ми повернулися!", — написала клубна прес-служба у соціальних мережах.

Перемога ПСЖ над Арсеналом у півфіналі означала, що 31 травня у фіналі в Мюнхені їм доведеться зіграти з Інтером. Обидва фіналісти вже гарантували собі місця у Лізі чемпіонів на наступний сезон завдяки своїм місцям у національних чемпіонатах.

Гарантоване місце в основному етапі з 36 команд дісталося національному чемпіону, який має найкращий рейтинг УЄФА, заснований на результатах у єврокубках за п'ятирічний період. Олімпіакос наразі посідає 37 місце – завдяки перемозі у минулорічній Лізі конференцій, ставши першою грецькою командою, яка здобула єврокубок.

Спочатку чемпіон Греції мав пройти кваліфікаційні раунди ЛЧ-2025/26 у липні, і команді потрібно було пройти через три стадії, щоб потрапити до основного етапу.

Нагадаємо, Олімпіакос разом з українським форвардом Романом Яремчуком минулими вихідними завоював титул чемпіона Греції, 48 у своїй історії, і тепер йому "прилетів" бонус від УЄФА.

В останній раз Олімпіакос грав у Лізі чемпіонів у сезоні-2020/21, посівши третє місце у групі після Манчестер Сіті та Порту.

Раніше повідомлялося, що чемпіонство Олімпіакоса з Яремчуком позбавило Шахтар можливості напряму вийти до ЛЧ-2025/26.