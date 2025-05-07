Зоммер — найкращий гравець матчу Інтер — Барселона

Напередодні міланський Інтер у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.
Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
За підсумком протистояння організатори змагань традиційно визначили найкращого гравця матчу.
Цього разу ним став воротар "нерадзуррі" Янн Зоммер.
На рахунку 36-річного швейцарця сім сейвів, сім вибивань м’яча за межі власного штрафного та два перехоплення подач суперників.
У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.