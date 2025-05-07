Флік: Усі суперечливі рішення арбітра були на користь Інтера

Керманич Барселони прокоментував поразку від Інтера.

Каталонська Барселона напередодні поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік оцінив виступ власної команди.

"Ми всі розчаровані, адже ми багато сил вклали в цей матч. Усі суперечливі рішення арбітра були на користь Інтера. Це мене засмутило.

Проте я все одно пишаюсь своєю командою та вважаю, що результат несправедливий, і деякі рішення арбітра були дуже хорошими, але не на нашу користь. Ми сьогодні спробували все, що було в наших силах.

Утім, це — футбол, і суперники на це заслужили, разом з їхніми вболівальниками. Обіцяю, що ще повернемось наступного року.

Я не хочу багато говорити про роботу арбітра. Це було б несправедливо по відношенню до моєї команди, тому що вони зіграли дуже хорошу гру. Я не хочу говорити про арбітра, я вже сказав йому те, що мав сказати.

Ми будемо вчитись на цьому. Це теж прогрес. Ми хочемо продовжувати вчитись. Зараз у нас не так багато часу для тренувань, але наступного тижня ми повернемось кращими. Це нормально — бути розчарованими після таких матчів.

Моя команда заслуговує на повагу. Ми граємо на перемогу, хочемо виграти титули, і зараз у нас є Ла Ліга, із дуже складною грою попереду.

У нас є кілька днів, щоб підготуватись до цієї гри. Кожен гравець, коли повернеться додому, зможе подивитись у дзеркало і пишатись собою. Ми спокійно проаналізуємо гру і подивимось, що ми можемо зробити. Це нормально", — заявив німецький фахівець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.