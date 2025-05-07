Індзагі: Без самопожертви кожного Інтер би не досяг цього успіху

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Барселоною.

Міланський Інтер напередодні у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, ми повинні привітати Барселону із цією захоплюючою грою, але сьогодні переможцем став Інтер. Я пишаюсь тим, що є тренером цієї команди, і це правильно, що хлопці святкують таку велику перемогу перед власною публікою.

Заміни допомогли нам повірити в те, що все в цій грі можливо. Лаутаро, Тюрам, Думфріс, Фраттезі — усі вони мали проблеми перед грою, але ми змогли якось подолати ці перешкоди.

Ми намагались грати з акцентом на наші найсильніші якості й після першого матчу ми вже розуміли, що саме повинні робити на полі. Але без самопожертви кожного ми б не досягли цього успіху.

Було багато розмов про Ямала в цій дуелі, але насправді в цих іграх мене вразив Де Йонг — він завжди добре позиціонується, дуже сильний без м'яча. Я б, звісно, не поміняв би жодного свого гравця ні на кого в світі, але де Йонг був фантастичним", — заявив італійський фахівець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.