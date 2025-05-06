Ольмо: Я прийшов до Барселони, щоб перемагати

Хавбек "блаугранас" поділився своїми думками перед грою у відповідь з "нерадзуррі".

Півзахисник Барселони Дані Ольмо прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

"Я прийшов до Барселони, щоб перемагати. Уявляв собі, як боротимуся за всі титули, розумів, що ми можемо це зробити. У нас є команда зробити це. Я щасливий, мотивований і готовий допомогти команді.

Це мій перший рік з Фліком, і менталітет такий, що ми повинні йти разом. Зміни пройшли дуже добре. Ми докладаємо всіх зусиль для реалізації ідей, і все йде добре.

Ми відновились. Ми в порядку. Це важливий фактор, коли ігри проходять так пізно і кожні три-чотири дні. Відпочинок – важливий аспект. Я бачу, що команда добре підготовлена, на 100% сповнена енергії та мотивації.

Флік дуже близький до нас, каже нам чого хоче, і повністю довіряє кожному. У нього дуже чітке уявлення про гру. У нас все виходить. Все йде дуже добре, і нічого не потрібно змінювати. Ми повністю довіряємо йому та всім його помічникам", — наводить слова Ольмо прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Інтер – Барселона відбудеться сьогодні, 6 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі було зафіксовано нічию 3:3.