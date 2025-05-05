Левандовські повернувся до заявки Барселони на матч-відповідь проти Інтера, Бальде — поза грою

Каталонський клуб від’їжджає до Італії.

Каталонська Барселона проводить підготовку до матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти міланського Інтера на тлі нічиєї в першій грі (3:3).

Тренерський штаб на чолі з Гансом-Дітером Фліком перед мандрівкою до Італії оголосив перелік виконавців, які поїдуть у складі делегації "блаугранас" на прийдешню зустріч.

Заявка Барселони:

Воротарі: Іньякі Пенья, Войцех Щесни, Андер Астралага;

Захисники: Пау Кубарсі, Рональд Араухо, Іньїго Мартінес, Андреас Крістенсен, Ерік Гарсія, Ектор Форт, Жерар Мартін, Ландрі Фарре;

Півзахисники: Гаві, Педрі, Пабло Торре, Фермін Лопес, Дані Ольмо, Френкі де Йонг, Ноа Дарвіх;

Нападники: Ферран Торрес, Роберт Левандовські, Ансу Фаті, Рафінья, Пау Віктор, Ламін Ямал.

Таким чином до складу Барселони після травми повернувся польський нападник Роберт Левандовські, однак іспанський захисник Алехандро Бальде через пошкодження залишився поза грою.

Також відсутні Марк Касадо, Жюль Кунде, Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген та Пабло Торре.

Матч Інтер — Барселона відбудеться 6 травня, о 22:00.