Індзагі: Ми повинні навчитися грати всі разом, як команда

На нас чекають матчі-відповіді півфіналу ЛЧ.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився напередодні півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (перша гра — 3:3). Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми повинні навчитися грати всі разом, як команда. Нам протистоїть суперник відмінного рівня, чиї сильні чесноти — володіння м'ячем та контрпресинг. Ми повинні проявити себе з найкращого боку і постаратися зберігати ясність розуму на дистанції, щоб показати відмінну гру, як справжній Інтер.

Лаутаро? Мотивація дуже важлива, але ми повинні оцінити ситуацію. Вчора Павар трохи тренувався з командою, він почувався добре. Лаутаро був відсутній після матчу в середу, він працював у тренажерному залі, і сьогодні буде займатися з нами. Ми проведемо оцінку, поговоримо з гравцем та персоналом.

Ми відмінно виступили в Лізі чемпіонів, і це поворотний момент, який може забезпечити нам вихід у фінал. Ми знаємо силу нашого суперника, але будемо грати чітко, з бажанням, інтенсивністю та агресією.

Звичайно, грати перед нашими вболівальниками ще цікавіше. Вони завжди допомагали нам, і завтра ввечері буде те ж саме", — сказав Індзагі.

Другий матч між Інтером та Барселоною відбудеться 6-го травня, о 22:00 за київським часом.