Бастоні: Інтер у двох матчах від перемоги в Лізі чемпіонів і ми викладемося на повну

Міланці прагнуть вийти у фінал ЛЧ.

Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні висловився напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (перша гра — 3:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми подивилися багато матчів Барселони, але грати проти неї — зовсім інша справа. Ми припустилися кількох помилок у передачах, які призвели до гольових можливостей. Інтер може грати набагато краще, ми зробили роботу над помилками після першого матчу.

Інтер у двох матчах від перемоги в Лізі чемпіонів і ми викладемося на повну.

Будуть відрізки, коли нам доведеться терпіти. Гра Барселони передбачає це. У такі моменти нам знадобиться підтримка вболівальників. Нам потрібна їхня пристрасть, а самим необхідна холоднокровність. Ніхто не зараховував нас до фаворитів цього турніру. Ми дуже пишаємося, що дійшли до півфіналу.

Можливо, за індивідуальною майстерністю гравців ми не входимо до четвірки найкращих у Європі, але те, як ми працюємо разом, дає нам змогу максимально використовувати всі наші найкращі якості. Ми завжди мріяли брати участь у таких матчах. Я намагаюся насолоджуватися цими емоціями", — сказав Бастоні.