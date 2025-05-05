Флік: Коли ми починали сезон, ніхто не уявляв, чого ми доб'ємося

На нас чекає дуже цікава дуель.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про майбутній матч-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з міланським Інтером (перша гра — 3:3). Цитує німецького фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Коли ми починали сезон, ніхто не уявляв, чого ми доб'ємося. Ми хочемо отримувати задоволення від гри і хочемо, щоб задоволення отримували і наші вболівальники.

У цьому сезоні ми вже взяли два титули. Усі гравці прогресували по ходу справи. Зараз ми в півфіналі Ліги чемпіонів, і ми повинні насолоджуватися цим моментом, насолоджуватися грою один з одним і показати всім, наскільки Барселона потужна.

Ми не можемо нічого змінити в плані травм. Я, звичайно, не радий цьому, але ми не можемо нічого виправити. У нас є футболісти, які можуть грати на цих позиціях. Алехандро Бальде і Жюль Кунде важливі для нас, але у нас є Жерар Мартін, Ектор Форт і Рональд Араухо, всі вони здатні замінити травмованих

Ямаль — геній у свої 17 років. Це неймовірно, але для мене найважливіше — команда. Я хочу, щоб всі мої гравці були на максимальному рівні", — заявив Флік.

Другий матч між Інтером та Барселоною відбудеться 6-го травня, о 22:00 за київським часом.