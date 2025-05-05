Лаутаро і Павар повернулися до тренувань перед матчем з Барселоною

Інтер отримав підсилення напередодні важливого протистояння в Лізі чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирушить у гості до міланського Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, нападник Лаутаро Мартінес та захисник Бенжамен Павар відновили тренування з основною командою Інтера напередодні важливої гри у Мілані.

Очікується, що обидва футболісти пройдуть фінальну перевірку готовності та можуть взяти участь у майбутньому півфіналі.

Матч Інтер — Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилася внічию — 3:3.