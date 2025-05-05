Стрічка новин

20:20

Стало відомо, хто судитиме матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

20:20

Лаутаро і Павар повернулися до тренувань перед матчем з Барселоною

19:47

Індзагі: Ми повинні навчитися грати всі разом, як команда

15:55

Дембеле повернувся до тренувань і може зіграти проти Арсеналу

12:10

Левандовські повернувся до заявки Барселони на матч-відповідь проти Інтера, Бальде — поза грою

23:19

Лаутаро може повернутися до матчу з Барселоною — шанси зростають

13:41

Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

20:58

Левандовські та Бальде можуть зіграти у другому матчі проти Інтера

19:38

Інтер залишився без Лаутаро Мартінеса на матч із Барселоною

19:22

Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів