Стало відомо, хто судитиме матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

05 травня 2025

Szymon Marciniak, getty images

А судді хто?

УЄФА оголосив бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Інтер — Барселона: головний рефері — Шимон Марциняк, помічники рефері - Томаш Лісткевич, Адам Купсик, четвертий рефері — Павел Рачковські (всі — Польща), рефері ВАР — Денніс Хіглер, Пол ван Букел (всі — Нідерланди).

ПСЖ — Арсенал: головний рефері — Фелікс Цваєр, помічники рефері - Роберт Кемптер, Крістіан Дітц, четвертий рефері — Гарм Осмерс, рефері ВАР — Бастіан Данкерт, Беньямін Бранд (всі — Німеччина).

Матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів пройдуть 6-го та 7-го травня. Початок о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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