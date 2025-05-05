Стало відомо, хто судитиме матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Інтер — Барселона: головний рефері — Шимон Марциняк, помічники рефері - Томаш Лісткевич, Адам Купсик, четвертий рефері — Павел Рачковські (всі — Польща), рефері ВАР — Денніс Хіглер, Пол ван Букел (всі — Нідерланди).
ПСЖ — Арсенал: головний рефері — Фелікс Цваєр, помічники рефері - Роберт Кемптер, Крістіан Дітц, четвертий рефері — Гарм Осмерс, рефері ВАР — Бастіан Данкерт, Беньямін Бранд (всі — Німеччина).
Матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів пройдуть 6-го та 7-го травня. Початок о 22:00 за київським часом.