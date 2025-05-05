Дембеле повернувся до тренувань і може зіграти проти Арсеналу

Вінгер ПСЖ відновлюється після травми й з оптимізмом готується до матчу у відповідь Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле відновлюється після травми і повернувся до тренувань напередодні матчі у відповідь Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

Дембеле отримав пошкодження задньої поверхні стегна в першій півфінальній грі з Арсеналом (1:0), але, за інформацією L'Équipe, вчора гравець тренувався в спортзалі, а сьогодні вже приєднався до основної команди. У клубі панує оптимізм щодо можливості його участі у матчі, який відбудеться 7 травня в Парижі.

Якщо відновлення піде за планом, Дембеле зможе вийти на поле і допомогти своїй команді в поєдинку проти "канонірів".

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