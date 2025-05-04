Лаутаро може повернутися до матчу з Барселоною — шанси зростають

З'явилися оптимістичні прогнози.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес ще може встигнути відновитися до матчу-відповіді півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Раніше в пресі повідомлялося, що капітан "нерадзуррі" практично точно пропустить зустріч із каталонцями у вівторок, також не висловлював оптимізму і Массіміліано Фарріс, асистент Сімоне Індзагі.

Тепер в Інтері налаштовані більш позитивно: аргентинець стрімко набирає кондиції і цілком може взяти участь у поєдинку з "синьо-гранатовими".

Перший матч Барселони з Інтером завершився з рахунком 3:3. Лаутаро Мартінес був замінений у перерві.