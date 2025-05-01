Кубарсі: Менталітет Барселони забезпечив нічию, а не поразку проти Інтера

01 травня 2025

Пау Кубарсі, Getty Images

Гравець "блаугранас" поділився своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3).

"Саме наш менталітет забезпечив нам нічию, а не поразку. Нам є над чим працювати, тому що їм потрібно було занадто мало зусиль, щоб завдати шкоди. Ми поїдемо на їхній стадіон і спробуємо їх перемогти.

Не так давно я й не міг уявити, що гратиму у півфіналі Ліги чемпіонів з Барселоною. Зараз я надзвичайно щасливий. Я знаю, що наші вболівальники будуть з нами до кінця, тому що вони знають, що наступного тижня ми поїдемо до Інтера у гості, щоб перемогти.

Тим часом, нам потрібно вивчити деякі деталі. Але нам не потрібен негатив: це вже приголомшливий сезон", — наводить слова Кубарсі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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