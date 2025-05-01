Вітінья та Думфріс претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена двох претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів турніру.
На нагороду претендують:
- півзахисник ПСЖ Вітінья Феррейра – відмінна командна гра у матчі проти Арсеналу (1:0);
- хавбек Інтера Дензел Думфріс — два забиті м'ячі та результативна передача в поєдинку проти Барселони (3:3).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також додамо, що саме цих двох футболістів було визнано найкращими за підсумками своїх матчів головного єврокубкового турніру.