Вітінья та Думфріс претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Лише два претенденти після двох півфіналів турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена двох претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів турніру.

На нагороду претендують:

- півзахисник ПСЖ Вітінья Феррейра – відмінна командна гра у матчі проти Арсеналу (1:0);

- хавбек Інтера Дензел Думфріс — два забиті м'ячі та результативна передача в поєдинку проти Барселони (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також додамо, що саме цих двох футболістів було визнано найкращими за підсумками своїх матчів головного єврокубкового турніру.