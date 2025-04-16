Томас Мюллер зрівнявся з Мессі за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Більше в єврокубку відіграли дві легенди мадридського Реала.

Нападник Томас Мюллер опинився в стартовому складі мюнхенської Баварії на другий, виїзний чвертьфінальний матч плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 проти Інтера.

Для 35-річного німця це 163-тя поява на полі в рамках найстатуснішого єврокубка. За даними transfermarkt, у попередніх 162-х поєдинках гравець відзначився 57-ма голами й 34-ма асистами.

Офіційна сторінка ЛЧ у X повідомляє, що за кількістю матчів у турнірі Мюллер наздогнав екснападника Барселони й ПСЖ Ліонеля Мессі. Другу сходинку рейтингу обіймає Ікер Касільяс (177 — Реал Мадрид, Порту), тоді як лідирує в ньому Кріштіану Роналду (183 — Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус).

Зазначимо, що в даному випадку враховані виключно поєдинки групового/основного етапу й плей-оф Ліги чемпіонів. З урахуванням кваліфікаційних протистоянь топ-10 гравців виглядає наступним чином:

Слідкуйте за матчем Інтер — Баварія в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті. Нагадаємо, що перший поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь міланського гранда.