Саліба: Ми пишаємося тим, що перемогли сильну команду Реал

Вільям Саліба поділився своїми думками після гри з Реалом.

Захисник Арсеналу Вільям Саліба прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (3:0).

"Коли ми їхали в автобусі на стадіон, ми бачили багато вболівальників. Це додало нам впевненості, коли за тобою стоять вболівальники, особливо в такій великій грі в Лізі Чемпіонів, ти повинен бути хорошим. Ми грали так добре завдяки їм, вони гнали нас вперед і ми досягли успіху.

Чудовий вечір, великий матч, хороша атмосфера і важлива перемога. Ми пишаємося тим, що перемогли сьогодні сильну команду перед нашими вболівальниками. Це був ідеальний вечір — ми повинні продовжувати в тому ж дусі, поїхати на Бернабеу і знову виграти.

Коли ми не пропускаємо, ми дуже задоволені. Ми щасливі, весь захист сьогодні зробив дійсно хорошу роботу. Ми повинні пишатися всією командою. Кожен гравець, який вийшов у старті і на заміну, зіграв дуже добре. Всі були дуже задоволені, але ми знаємо, що робота ще не виконана", — наводить слова Саліба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – Реал Мадрид.