Арсенал розгромив Реал в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Мікеля Артети не залишила шансів мадридцям (3:0).

В першому матчі 1/4 фіналу головного клубного турніру Європи Реал відправився у гості до Арсеналу. В стартовому складі лондонців з'явився Якуб Ківьор, а Олександр Зінченко залишився в запасі. У Реала відзначимо вихід Луки Модрича та появу Давіда Алаби на лівому фланзі захисту.

З перших хвилин команди задали високий темп гри. Команда Мікеля Артети високо пресингувала. Реалу було важко виходити в атаку, але мадридці сподівались на швидкі випади. Перший небезпечний момент виник на 11 хвилини, коли Парті отримав пас на лінії чужого штрафного й пробив низом — Куртуа підлаштувався під рикошет від Камавінги та врятував команду.

Команда Карло Анчелотті сподівалась на швидкість Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора, але вони не так часто вигравали боротьбу за м'яч. Наприкінці першого тайму Арсенал мав шикарний момент, щоб забити. Райс пробив головою після подачі з флангу метрів з 10, але Куртуа врятував, а після цього бельгієць впорався й з добиванням Мартінеллі.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а на початку другого тайму Арсенал знов був дуже активний. На 58 хвилині лондонці заробили штрафний, а Деклан Райс класним ударом вклав м'яч у кут воріт. 1:0. Команда Мікеля Артети продовжила тиснути та могла забити ще раз - Мартінеллі пробив з меж штрафного — Куртуа впорався, після добивання Меріно Алаба вибив м'яч з лінії, а після цього ще одну спробу іспанця відбив Куртуа. А за хвилину вже Беллінгему довелось вибивати м'яч зі стрічки.

На 70 хвилині диво Райса повторилось. Деклан шаленим пострілом зі штрафного вразив дальній верхній кут воріт. 2:0. Реал одразу побіг в атаку, але пропустив випад Арсеналу. Меріно ударом в один дотик з підступів до штрафного пробив точно в дальній кут. 3:0. Це був шок для гравців мадридської команди, після якого було вкрай важко повернутись у гру.

У хвилини, що залишились Реал навіть не міг закріпитись на чужій половині поля. Команда Карло Анчелотті лише один раз перехопила м'яч біля чужого штрафного, але завершити атаку ударом не змогла. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував розгромну перемогу Арсеналу.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0

Голи: Райс, 58, 70 Меріно, 75

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, — - Едегор, Парті, Райс (Тірні, 80) — Сака (Троссар, 74), Меріно, Мартінеллі

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба (Гарсія, 80) — Родріго (Діас, 84), Модрич, Камавінга, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Парті — Камавінга

Вилучення: Камавінга (друге попередження)